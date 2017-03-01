Глава Еврокомиссии назвал пять сценариев развития ЕС после Brexit

01.03.2017 22:08 Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер описал пять сценариев развития ЕС после Brexit. От властей и граждан зависит будет ли он укрепляться или превратится в орган по поддержанию свободного рынка

Еврокомиссия подготовила и опубликовала от лица президента Жан-Клода Юнкера доклад с пятью возможными сценариями развития ЕС после выхода из союза Великобритании. Исследование оценивает перспективы объединения до 2025 года с учетом того или иного политического курса, который выберет Брюссель после завершения процесса Brexit.



Первый сценарий заключается в том, что политика руководства ЕС вообще не изменится: Брюссель продолжит проводить в жизнь утвержденные за последние три года реформы, концентрируясь на развитии экономики, рынка труда, привлечения инвестиций. Однако страны-члены ЕС сохранят значительную автономию в вопросах безопасности и дипломатии, а единство между ними по-прежнему может оказаться под угрозой в случае политических кризисов.



Второй сценарий описывает сокращение роли ЕС до чисто экономического союза, по сути, общего рынка. Обеспечение функционирования такого рынка станет единственной заботой брюссельской бюрократии. По мнению Юнкера, это вернет ситуацию, при которой страны Европы будут решать вопросы на двусторонней основе, что сокращает возможность каких-либо коллективных ответов на внешние вызовы.



Третий сценарий является наиболее компромиссным: предоставить странам самим решать идти или нет на более глубокую интеграцию. С одной стороны, это может привести к прогрессу всего ЕС в сферах безопасности, финансов и социальной политики, но с другой делает европейских граждан заведомо неравными в правах — это зависит от того, согласилось ли их правительство на дальнейшую интеграцию или нет.



Четвертый сценарий звучит как «делать меньше, но с большей эффективностью». Юнкер предлагает определиться с несколькими сферами экономики и политики, где Брюссель будет проявлять наибольшую активность и решительность. Например, речь идет о развитии «зеленой» энергетики, технологий и цифровой экономики. Говоря о минусах, Юнкер опасается, что 27 стран ЕС не смогут прийти к компромиссу о том, какие отрасли сделать приоритетными.



Наконец, наиболее оптимистичный для Еврокомиссии сценарий — «делать вместе еще больше». Это означает еще большую интеграцию европейских стран в сочетании с повышением эффективности и быстродействия брюссельской бюрократии. Евросоюз будет выступать как единый игрок в мировой экономике и политике, однако главный минус, по словам Юнкера, том, что «заметная часть общества будет отказывать ЕС в легитимности», полагая, что Брюссель отбирает власть у национальных властей.



Доклад Еврокомиссии выпущен в преддверие 60-летнего юбилея Римского договора, заложившего основы ЕС, который будет отмечаться 25 марта. В то же время, правительство Великобритании планирует к 31 марта начать переговоры с Брюсселем о выходе страны из Евросоюза. Согласно Лиссабонскому договору, переговоры должны идти не более двух лет — так что к весне 2019 года Британия должна выйти из союза.















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