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Президент Грузии стал почетным профессором БНТУ


02.03.2017   12:48
Президенту Грузии Георгию Маргвелашвили вручен диплом почетного профессора Белорусского национального технического университета, передает корреспондент БЕЛТА.

Звание почетного профессора БНТУ грузинскому лидеру присвоено за большую поддержку в развитии и укреплении дружественных связей с Беларусью и партнерских отношений с университетом в сфере образования, науки и производства.






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