Президент Грузии стал почетным профессором БНТУ

02.03.2017 12:48 Президенту Грузии Георгию Маргвелашвили вручен диплом почетного профессора Белорусского национального технического университета, передает корреспондент БЕЛТА.



Звание почетного профессора БНТУ грузинскому лидеру присвоено за большую поддержку в развитии и укреплении дружественных связей с Беларусью и партнерских отношений с университетом в сфере образования, науки и производства.















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