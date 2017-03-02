Европа открыла двери для страны - Квирикашвили

02.03.2017 14:15 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил граждан страны либерализацией визового режима с ЕС и отметил, что это является результатом упорной работы общества и государства, сообщила пресс-служба правительства.



В среду президент Европарламента Антонио Таяни и парламентский секретарь Мальты Крис Агуис подписали в Брюсселе документ о безвизовых поездках граждан Грузии в страны Евросоюза.



"Этот результат касается всей Грузии, еще раз поздравляю всех со вчерашним днем… Европа открыла двери для Грузии, для граждан Грузии. Это выражение большого доверия и результат упорной работы, хочу всех вас поблагодарить… Этот процесс начался в 2012 году, когда мы получили план либерализации визового режима", — заявил Квирикашвили на правительственном заседании в четверг.



Квирикашвили отметил, что процесс начался еще в то время, когда главами правительства были Бидзина Иванишвили и Ираклий Гарибашвили.



"Также необходимо отметить, что после восстановления независимости Грузии, на протяжении 25 лет, мы получили результат героической деятельности многих людей. Конечно же, надо вспомнить тех людей, которые пожертвовали жизнями для независимости страны. Действительно, надо помнить, что последовательность и упорная работа всегда приносят очень большие результаты", — добавил премьер.

Совет Европы 27 февраля формально одобрил введение безвизового режима для граждан Грузии. Он вступит в силу спустя 20 дней после публикации в официальном журнале документа, подписанного главами Совета ЕС и Европарламента.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

