Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Лидер Европейской народной партии призвал власть Грузии к уважению свободы СМИ


02.03.2017   14:45
На встрече членов "Единого национального движения" с лидером фракции "Народной партии Европы" основной темой были "Рустави 2" и свободные медиа средства.

Манфред Вебер сделал заявление в связи с событиями, развитыми вокруг вещательной компании. По его словам, Грузия должна уважать правила, и одним из главных правил является существование в стране свободных СМИ.

По его же словам, "Народная партия Европы" внимательно следит за событиями, разгоревшимися вокруг "Рустави 2", и судебным процессом.

"Евросоюз дал весьма значимый сигнал грузинам. Мы ввели безвизовое сообщение, что было признаком того, что мы хотим партнерства, работать вместе, и хотим принять Грузию в европейскую семью. С другой стороны Грузия должна уважать правила, и одним из важнейших правил в демократии является свободная медиа среда, уважение свободы СМИ.

Поэтому расследование, и судебный процесс является очень критическим вопросом. Мы внимательно будем следить за этим, и надеемся, что власть Грузии уважает принцип свободных СМИ"- заявил лидер фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер.

Лидеры "Национального движения" встретились в Брюсселе также с докладчиком по вопросу о безвизовом передвижении с Грузией, Марией Габриэль, поблагодарили за проведенную работу, и говорили с ней о существующей политической обстановке в Грузии.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Национальная валюта Грузии продолжает укрепляться
Рост ВВП Грузии в январе составил 5,2%
Турецкий рынок не имеет перспективы для грузинского вина
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ООН против решения сухумских властей закрыть два КПП вдоль Ингури
ВС А/Р Абхазия обеспокоен закрытием пунктов перехода через абхазскую линию российской оккупации
ЕС призывает не закрывать пункты пересечения в Абхазии
Беженец из Абхазии проведет в Тбилиси «Фестиваль примирения» с участием абхазских и грузинских певцов
Закрытие пунктов пропуска ухудшит гуманитарную ситуацию - представитель НАТО
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Корейские автомобили не теряют популярности в мире
В Азербайджане началось строительство Таможенного терминального комплекса в рамках проекта ООН и ЕС
В Дагестане рядом со школой нашли автомобиль со взрывчаткой
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна