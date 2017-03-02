Лидер Европейской народной партии призвал власть Грузии к уважению свободы СМИ

02.03.2017 14:45 На встрече членов "Единого национального движения" с лидером фракции "Народной партии Европы" основной темой были "Рустави 2" и свободные медиа средства.



Манфред Вебер сделал заявление в связи с событиями, развитыми вокруг вещательной компании. По его словам, Грузия должна уважать правила, и одним из главных правил является существование в стране свободных СМИ.



По его же словам, "Народная партия Европы" внимательно следит за событиями, разгоревшимися вокруг "Рустави 2", и судебным процессом.



"Евросоюз дал весьма значимый сигнал грузинам. Мы ввели безвизовое сообщение, что было признаком того, что мы хотим партнерства, работать вместе, и хотим принять Грузию в европейскую семью. С другой стороны Грузия должна уважать правила, и одним из важнейших правил в демократии является свободная медиа среда, уважение свободы СМИ.



Поэтому расследование, и судебный процесс является очень критическим вопросом. Мы внимательно будем следить за этим, и надеемся, что власть Грузии уважает принцип свободных СМИ"- заявил лидер фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер.



Лидеры "Национального движения" встретились в Брюсселе также с докладчиком по вопросу о безвизовом передвижении с Грузией, Марией Габриэль, поблагодарили за проведенную работу, и говорили с ней о существующей политической обстановке в Грузии.

















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