Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Правящая сила не может определиться с системой выборов в Грузии


02.03.2017   14:48
Правящая команда не может уточнить, когда может вступить в силу пропорциональная избирательная система и какие выборы могут пройти по новой системе.

Члены «Грузинской мечты» говорят, что обсуждения по поводу даты вступления в силу пропорциональной системы продолжатся.

«Сегодняшний посыл политического руководства правящей команды подразумевал главную легитимную цель - нужно иметь сильный парламент, действенное правительство, независимый суд и президента-арбитра. Что касается пропорциональной системы, руководство правящей команды считает, что это лучше всего будет соответствовать этой модели и усилит страну, но пока неизвестно, когда она вступит в силу. Поступило предложение ввести новую избирательную систему не на ближайших выборах, а после них - но это предложение не обсуждалось», - заявил журналистам председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Национальная валюта Грузии продолжает укрепляться
Рост ВВП Грузии в январе составил 5,2%
Турецкий рынок не имеет перспективы для грузинского вина
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ООН против решения сухумских властей закрыть два КПП вдоль Ингури
ВС А/Р Абхазия обеспокоен закрытием пунктов перехода через абхазскую линию российской оккупации
ЕС призывает не закрывать пункты пересечения в Абхазии
Беженец из Абхазии проведет в Тбилиси «Фестиваль примирения» с участием абхазских и грузинских певцов
Закрытие пунктов пропуска ухудшит гуманитарную ситуацию - представитель НАТО
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Корейские автомобили не теряют популярности в мире
В Азербайджане началось строительство Таможенного терминального комплекса в рамках проекта ООН и ЕС
В Дагестане рядом со школой нашли автомобиль со взрывчаткой
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна