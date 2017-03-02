Правящая сила не может определиться с системой выборов в Грузии

02.03.2017 14:48 Правящая команда не может уточнить, когда может вступить в силу пропорциональная избирательная система и какие выборы могут пройти по новой системе.



Члены «Грузинской мечты» говорят, что обсуждения по поводу даты вступления в силу пропорциональной системы продолжатся.



«Сегодняшний посыл политического руководства правящей команды подразумевал главную легитимную цель - нужно иметь сильный парламент, действенное правительство, независимый суд и президента-арбитра. Что касается пропорциональной системы, руководство правящей команды считает, что это лучше всего будет соответствовать этой модели и усилит страну, но пока неизвестно, когда она вступит в силу. Поступило предложение ввести новую избирательную систему не на ближайших выборах, а после них - но это предложение не обсуждалось», - заявил журналистам председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.















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