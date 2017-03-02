«Беларусь рассматривает Грузию как важного и перспективного партнера в Закавказье» - Кобяков

02.03.2017 14:59 Беларусь рассматривает Грузию как важного и перспективного партнера в Закавказье. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков сегодня на переговорах с Президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.



"Беларусь рассматривает Грузию в качестве важного и перспективного партнера в Закавказье. Мы хотим поблагодарить вас за внимание, уделяемое развитию взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью", - отметил Андрей Кобяков.



Беларусь и Грузия активно развивают сотрудничество, подтверждением этого является интенсивный обмен визитами на высших и высоких уровнях за последние два года и договоренности, достигнутые в самых разных сферах.















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