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Культурный обмен: что подарили друг другу Лукашенко и Маргвелашвили


02.03.2017   15:20
Президенты Беларуси и Грузии, которые провели переговоры в Минске, обменялись подарками: белорусский лидер Александр Лукашенко преподнес своему грузинскому коллеге Георгию Маргвелашвили подарочный вариант слуцкого пояса, грузинский белорусскому президенту – две картины передает Sputnik Беларусь.

Лукашенко и Маргвелашвили приняли участие в церемонии посадки дерева на Аллее почетных гостей у Дворца Независимости. Судя по фото, опубликованному пресс-службой грузинского президента, он от Лукашенко получил подарочный вариант слуцкого пояса — в специальном деревянном футляре, с паспортом и сертификатом. Белорусскому лидеру Маргвелашвили преподнес две картины, авторство которых и техника исполнения не уточняются.

Грузинский президент совершает официальный визит в Беларусь. В минувшую среду президенты провели переговоры, по итогам которых были подписаны соглашения между правительствами о воздушном сообщении, о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций.

Президенты Беларуси и Грузии также приняли совместное заявление, в котором подтвердили заинтересованность своих стран в укреплении двустороннего взаимодействия на всех уровнях и во всех сферах, представляющих взаимный интерес.






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