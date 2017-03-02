Культурный обмен: что подарили друг другу Лукашенко и Маргвелашвили

02.03.2017 15:20 Президенты Беларуси и Грузии, которые провели переговоры в Минске, обменялись подарками: белорусский лидер Александр Лукашенко преподнес своему грузинскому коллеге Георгию Маргвелашвили подарочный вариант слуцкого пояса, грузинский белорусскому президенту – две картины передает Sputnik Беларусь.



Лукашенко и Маргвелашвили приняли участие в церемонии посадки дерева на Аллее почетных гостей у Дворца Независимости. Судя по фото, опубликованному пресс-службой грузинского президента, он от Лукашенко получил подарочный вариант слуцкого пояса — в специальном деревянном футляре, с паспортом и сертификатом. Белорусскому лидеру Маргвелашвили преподнес две картины, авторство которых и техника исполнения не уточняются.



Грузинский президент совершает официальный визит в Беларусь. В минувшую среду президенты провели переговоры, по итогам которых были подписаны соглашения между правительствами о воздушном сообщении, о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций.



Президенты Беларуси и Грузии также приняли совместное заявление, в котором подтвердили заинтересованность своих стран в укреплении двустороннего взаимодействия на всех уровнях и во всех сферах, представляющих взаимный интерес.















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