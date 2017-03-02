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Грузия открыта для белорусского бизнеса и туристов - Маргвелашвили


02.03.2017   15:44
Грузия открыта для белорусского бизнеса и туристов. Об этом заявил Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня на встрече с премьер-министром Андреем Кобяковым в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Существует много направлений, по которым мы можем работать. Грузия - страна туризма, экономических возможностей с учетом транзитного потенциала, развития сельского хозяйства, энергетики", - отметил Георгий Маргвелашвили.

Грузия рассчитывает на расширение сотрудничества по всем направлениям. Углубление торгово-экономических и культурных отношений, которое сейчас наблюдается, идет на благо народов двух стран, уверен Президент Грузии.

"Сегодня мы работаем, чтобы реализовать потенциал, который есть у Беларуси и Грузии. Прошедший год был годом рекордного роста - и в аспекте торговли, и в аспекте туризма. Уверен, что это продолжится и в будущем", - подчеркнул Георгий Маргвелашвили.






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