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Лидеры оппозиционной партии ЕНД посещают Брюссель
02.03.2017 17:36
Визит лидеров "Единого национального движения" в Брюссель продолжается. Делегация провела встречи в Европарламенте, Еврокомиссии, и Европейском совете.
Основную тему встреч составляет либерализация виз с Евросоюзом, и другие текущие внутри страны процессы, а также реформы и будущие планы ЕНД.
Предметом пристального внимания представителей Евросоюза является дело "Рустави 2", как главного оппозиционного канала, ограничение которого, по их словам, создаст угрозу свободе слова и развитию демократии в Грузии.
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