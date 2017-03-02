Лидеры оппозиционной партии ЕНД посещают Брюссель

02.03.2017 17:36 Визит лидеров "Единого национального движения" в Брюссель продолжается. Делегация провела встречи в Европарламенте, Еврокомиссии, и Европейском совете.



Основную тему встреч составляет либерализация виз с Евросоюзом, и другие текущие внутри страны процессы, а также реформы и будущие планы ЕНД.



Предметом пристального внимания представителей Евросоюза является дело "Рустави 2", как главного оппозиционного канала, ограничение которого, по их словам, создаст угрозу свободе слова и развитию демократии в Грузии.

















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