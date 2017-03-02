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Конгресс США утвердил резолюцию в поддержку территориальной целостности Грузии
02.03.2017 17:52
410 - за, 6 против - Конгресс Соединенных Штатов Америки утвердил резолюцию в поддержку территориальной целостности Грузии.
Согласно документу, несмотря на любые обстоятельства, Штаты не признают де-факто контроль России на какой-либо составной части Грузии.
Резолюция осуждает военную интервенцию, осуществленную в Грузии Россией, и оккупацию ее территорий; А также незаконные действия России вдоль линии оккупации.
Призывает Россию, отозвать признание независимости территорий Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона, и отказаться от проведенных ею действий и политики.
В документе конгрессмены говорят о необходимости тесного сотрудничества Америки и Грузии, в том числе в сферах обороны и безопасности.
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