Политические партии не смогут объединяться в блоки к выборам - проект

02.03.2017 18:39 Согласно проекту конституционных изменений, подготовленному правящим большинством, партии больше не смогут участвовать в выборах в виде блоков. Политические объединения смогут участвовать в выборах лишь в независимом порядке.



Как пояснил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, избирательные блоки существуют и используются в неправильных целях и их результатом не является улучшение парламентской и многопартийной демократии.



«Существование блоков позволяет партиям использовать этот механизм для неких манипуляций и получения дополнительного финансирования. Я могу назвать несколько блоков, о входящих в состав которых политических силах общество даже не знает», - заявил Арчил Талаквадзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

