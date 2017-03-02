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Политические партии не смогут объединяться в блоки к выборам - проект
02.03.2017 18:39
Согласно проекту конституционных изменений, подготовленному правящим большинством, партии больше не смогут участвовать в выборах в виде блоков. Политические объединения смогут участвовать в выборах лишь в независимом порядке.
Как пояснил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, избирательные блоки существуют и используются в неправильных целях и их результатом не является улучшение парламентской и многопартийной демократии.
«Существование блоков позволяет партиям использовать этот механизм для неких манипуляций и получения дополнительного финансирования. Я могу назвать несколько блоков, о входящих в состав которых политических силах общество даже не знает», - заявил Арчил Талаквадзе.
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