Международное сообщество осуждает вердикт Верховного суда по делу «Рустави 2»

03.03.2017 12:12 Большая палата Верховного суда Грузии в четверг поставила точку в деле о крупнейшей телекомпании страны "Рустави-2", признав бизнесмена Кибара Халваши владельцем 60-процентной доли в телекомпании, а его компанию "Панорама" - владельцем остальных 40%.



Одними из первых на это решение суда откликнулись в Посольстве США. В заявлении, распространенном американским дипведомством накануне поздно вечером, говорится, что в США возмущенно наблюдают за результатами решения Верховного суда, «что может фактически ограничить голос оппозиции в вещательной медиа».



Факт передачи самого рейтингового в Грузии оппозиционного телеканала бизнесмену Кибару Халваши резко осудила и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миатович. Как она написала в соцсети Twitter, решение суда вызывает крушение надежд и станет большим ударом для медиа плюрализма.



Решение суда вызвало негодование и в Европарламенте. Член Европейской народной партии Гуннар Хокмарк написал в социальной сети, что «суд принял решение, вызывающее сожаление, которое подрывает свободу СМИ».



Прокомментировал решение суда по «Рустави 2» и вице-президент Европейской народной партии, европарламентарий Яцек Сариуш-Вольский.



«Как и ожидалось, правительство Грузии для того, чтобы захватить последний независимый телеканал «Рустави 2», подождало до получения от искреннего Евросоюза либерализации визового режима», -написал он на своей странице в Twitter.















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