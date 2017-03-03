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ЕС согласовал безвизовый режим для украинцев


03.03.2017   13:21
Граждане Украины смогут путешествовать в ЕС без виз в соответствии с неформальным соглашением, достигнутым между переговорными сторонами Парламента и Совета 28 февраля. Когда изменения вступят в силу, украинцы с биометрическими паспортами смогут въезжать в ЕС на 90 дней в течение 180-дневного периода для деловых, туристических или семейных поездок.

Теперь договоренность должен подтвердить в целом профильный комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, вслед за ним – ЕП на пленарной сессии, а затем – Совет Министров Евросоюза.

Прежде чем предоставлять безвизовый режим, страны-члены ЕС пересмотрели механизм приостановления безвизового режима с целью более простого восстановления визового режима в исключительных случаях. Сегодня, 1 марта 2017 года, законодательство будет подписано президентом Европарламента Антонио Таяни и представителями председательствующей Мальты в Совете, а в силу оно должно вступить через 20 дней с момента его публикации в Официальном бюллетене ЕС.






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