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«Иванишвили развалил два важных института - суд и свободные СМИ»- оппозиция


03.03.2017   13:34
Экс-премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили «развалил накануне два важных института - суд и свободные СМИ», считает представитель парламентского меньшинства Серго Ратиани.

«В первую очередь, мы должны понимать, что политический климат и режим в стране радикально изменились. Бидзина Иванишвили вчера развалил два важных института, судебную систему и свободные СМИ. После этого ситуация радикально изменилась. Общественность почувствует это, когда возникнут серьезные проблемы. Наш долг- защитить свободные СМИ и «Рустави 2», - сказал политик.






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