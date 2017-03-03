Иванишвили нанес серьезный урон евроатлантической интеграции страны - Тамар Кекенадзе

03.03.2017 16:36



По заявлению генерального секретаря "Свободных демократов" Тамар Кекенадзе, вчерашним решением Верховного суда Бидзина Иванишвили нанес серьезный вред евроатлантической интеграции страны.



"Очень ясным и четким было то, с чем мы имеем дело, это была политическая тяжба, и Бидзина Иванишвили хотел подавить этот единственный национальный вещатель, из которого раздавался критический голос. Вчерашним решением Бидзина Иванишвили и "Грузинская мечта" нанесли серьезный урон евроатлантической интеграции страны. Вчера Бидзина Иванишвили сказал нам, что не собирается терпеть критического мнения, независимые СМИ, и еще раз четко показал, что полностью контролирует все инстанции суда"- заявила Тамар Кекенадзе.



Напомним, что Верховный суд Грузии вчера принял решение в пользу бывшего некогда владельца телекомпании Кибара Халваши, за которым явно прослеживается поддержка со стороны власти. Суд "вернул" телекомпанию ему в собственность. Между тем, ранее бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили обнародовал документ, согласно которому телекомпания никогда не принадлежала Халваши, а выступал тот от имени Окруашвили. Для суда не стали основательными доводами ни этот документ, ни тот факт, что давно прошел срок давности имущественных споров.



Руководство телекомпании "Рустави 2" вчера заявило, что намерено



Менеджмент телекомпании



"До тех пор, как будет угроза Миши, я никому не продам телекомпанию", - заявил Халваши.



Обеспокоенность данной ситуацией уже



"Соединенный штаты с беспокойством следят за результатом решения Верховного суда по делу "Рустави 2", что может фактически ограничить доступ оппозиционного голоса к вещательным СМИ. Наличие плюралистических СМИ является важнейшим для демократического роста Грузии и ее евро-атлантических стремлений. Мы призываем правительство предпринять меры, чтобы обеспечить медиа-среда оставалась свободной, открытой и плюралистичной", - говорится в заявлении посольства США.





У здания телекомпании "Рустави 2" вместе с рядовыми гражданами находятся представители политических партий. Собравшиеся протестуют против решения Верховного суда о передаче телекомпании в собственность Кибару Халваши.По заявлению генерального секретаря "Свободных демократов" Тамар Кекенадзе, вчерашним решением Верховного суда Бидзина Иванишвили нанес серьезный вред евроатлантической интеграции страны."Очень ясным и четким было то, с чем мы имеем дело, это была политическая тяжба, и Бидзина Иванишвили хотел подавить этот единственный национальный вещатель, из которого раздавался критический голос. Вчерашним решением Бидзина Иванишвили и "Грузинская мечта" нанесли серьезный урон евроатлантической интеграции страны. Вчера Бидзина Иванишвили сказал нам, что не собирается терпеть критического мнения, независимые СМИ, и еще раз четко показал, что полностью контролирует все инстанции суда"- заявила Тамар Кекенадзе.Напомним, что Верховный суд Грузии вчера принял решение в пользу бывшего некогда владельца телекомпании Кибара Халваши, за которым явно прослеживается поддержка со стороны власти. Суд "вернул" телекомпанию ему в собственность. Между тем, ранее бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили обнародовал документ, согласно которому телекомпания никогда не принадлежала Халваши, а выступал тот от имени Окруашвили. Для суда не стали основательными доводами ни этот документ, ни тот факт, что давно прошел срок давности имущественных споров.Руководство телекомпании "Рустави 2" вчера заявило, что намерено обращаться в ЕСПЧ . Кроме того, координационный совет восьми политических партий начинает перманентные акции в поддержку телекомпании.Менеджмент телекомпании "Рустави 2" предложил Кибару Халваши , если тот в действительности заинтересован в получении денег, как он обосновывал это в суде, выкупить телекомпанию, однако Халваши отказался, сославшись на политические мотивы "До тех пор, как будет угроза Миши, я никому не продам телекомпанию", - заявил Халваши.Обеспокоенность данной ситуацией уже высказало посольство США "Соединенный штаты с беспокойством следят за результатом решения Верховного суда по делу "Рустави 2", что может фактически ограничить доступ оппозиционного голоса к вещательным СМИ. Наличие плюралистических СМИ является важнейшим для демократического роста Грузии и ее евро-атлантических стремлений. Мы призываем правительство предпринять меры, чтобы обеспечить медиа-среда оставалась свободной, открытой и плюралистичной", - говорится в заявлении посольства США.











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

