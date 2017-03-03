Оппозиция собирается продолжить протест в защиту «Рустави 2»

03.03.2017 17:38 По заявлению члена движения "За свободу - европейская Грузия" Давида Бакрадзе, он проведет консультации с неправительственным сектором и политическими партиями в связи с решением, принятым по делу "Рустави 2".



"Разумеется, мы не собираемся мириться с положением, которое создал проведенный по заказу суд. Мы не собираемся мириться с положением, когда власть собирается отжать свободное телевидение, поэтому протест продолжится. У нас будут консультации с неправительственным сектором и политическими партиями. Что главное, мы примем решение внутри партии, поскольку то, что происходит, является делом не одной или двух партий"- заявил Бакрадзе.



Еще один лидер того же движения, Гига Бокерия говорит, что протест будет продолжаться всеми конституционными формами.



"Очень большой удар нанес, и в очень тяжелое положение поставил наше общество режим Иванишвили, и лично он, а также все государственные институты, которые работали над этим постыдным решением по его заказу, и в последней фазе судьи, которые не выдержали давления или его заказа, или просто с удовольствием выполнили его. Я убежден, в конечном итоге общество не смирится с этим положением. Я воздержусь от прогноза того, какие формы примет, и когда будет кульминация этого гражданского протеста. Мы не собираемся терпеть это, протестуем, и продолжим протест. В том числе всеми конституционными формами, стоя здесь у "Рустави 2". Невозможно, чтобы мы, и активные граждане этой страны смирились с этим положением, и планом Иванишвили, чтобы он был правителем без всякой критики, и не оставить нашим гражданам возможность критики в демократической форме, и затем смены этой власти демократическим путем".



Член "Республиканской партии", депутат городского собрания Давид Зурабишвили отметил на Facebook, что под свободными СМИ подразумеваются независимые от власти СМИ, и главным должно быть существование возможности выражать критическое мнение к власти, и медиа средства, которое донесет его до общества.



"Это никоим образом не означает существование идеально объективного медиа-средства, глаголящего высшие истины, таких СМИ не существует, и никогда не существовали. Когда разговор идет о независимых и свободных СМИ, здесь имеются в виду всего лишь независимые от власти СМИ, и ничего более. Это всеобще признанный и принятый в международной практике стандарт. Серьезный спор об этом является элементарным невежеством"- пишет Давид Зурабишвили.















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