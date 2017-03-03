Правительство Грузии пообещало «защищать свободу слова в стране»

03.03.2017 17:41 Решение демократических институтов нужно уважать так же, как и защищать свободу СМИ, говорится в заявлении администрации правительства Грузии.



Так правительство Грузии откликнулось на решение Большой палаты Верховного суда Грузии о передаче рейтинговой оппозиционной телекомпании "Рустави 2" (Rustavi2) бывшему владельцу – бизнесмену Кибару Халваши. Гендиректор телеканала Ника Гварамия, другие представители вещателя, а также оппозиция назвали это решение политическим.



"Правительство Грузии ценит и защищает свободу СМИ и делает все для обеспечения плюралистической среды. Мы глубоко верим, что для развития страны обязательным является уважение решений демократических институтов. В то же время, правительство не пожалеет усилий для защиты свободы слова и СМИ в стране", — сказано в заявлении на сайте правительства.



В правительстве также прокомментировали непосредственно дело "Рустави 2".



"Это дело уже прошло через три инстанции независимого суда, а Большая палата Верховного суда решением девяти судей приняла определение о возврате этой телекомпании законному владельцу", — говорится в заявлении.



В правительстве отметили, что судебная тяжба по делу "Рустави 2" протекала на фоне тяжелого наследия.



"В первую очередь, правительство Грузии призывает всех к уважению демократических институтов. Всем ясно, что тяжба в связи с "Рустави 2" длится на фоне тяжелого наследия. Несколько лет идет судебная тяжба о доказательстве права на собственность", — говорится в заявлении.















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