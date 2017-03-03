Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Правительство Грузии пообещало «защищать свободу слова в стране»


03.03.2017   17:41
Решение демократических институтов нужно уважать так же, как и защищать свободу СМИ, говорится в заявлении администрации правительства Грузии.

Так правительство Грузии откликнулось на решение Большой палаты Верховного суда Грузии о передаче рейтинговой оппозиционной телекомпании "Рустави 2" (Rustavi2) бывшему владельцу – бизнесмену Кибару Халваши. Гендиректор телеканала Ника Гварамия, другие представители вещателя, а также оппозиция назвали это решение политическим.

"Правительство Грузии ценит и защищает свободу СМИ и делает все для обеспечения плюралистической среды. Мы глубоко верим, что для развития страны обязательным является уважение решений демократических институтов. В то же время, правительство не пожалеет усилий для защиты свободы слова и СМИ в стране", — сказано в заявлении на сайте правительства.

В правительстве также прокомментировали непосредственно дело "Рустави 2".

"Это дело уже прошло через три инстанции независимого суда, а Большая палата Верховного суда решением девяти судей приняла определение о возврате этой телекомпании законному владельцу", — говорится в заявлении.

В правительстве отметили, что судебная тяжба по делу "Рустави 2" протекала на фоне тяжелого наследия.

"В первую очередь, правительство Грузии призывает всех к уважению демократических институтов. Всем ясно, что тяжба в связи с "Рустави 2" длится на фоне тяжелого наследия. Несколько лет идет судебная тяжба о доказательстве права на собственность", — говорится в заявлении.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Турции завершается строительство железной дороги БТК
МВФ ожидает, что инфляция в Грузии в 2017г превысит целевой ориентир в 4%
«Уральские авиалинии» запускают новый рейс в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Выросло количество приезжающих в Тбилиси на лечение абхазов и осетин - Цихелашвили
На оккупированных территориях Грузии идет динамичная русификация - Цихелашвили
ООН против решения сухумских властей закрыть два КПП вдоль Ингури
ВС А/Р Абхазия обеспокоен закрытием пунктов перехода через абхазскую линию российской оккупации
ЕС призывает не закрывать пункты пересечения в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Армении приостановил процесс открытия зарубежных торгпредств
ЕС не признает проведенный в Карабахе «референдум»
Азербайджан примет участие в учениях "Sea Breeze-2017" в Одессе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна