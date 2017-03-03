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Гоциридзе: Заявление правительства является насмешкой над нами
03.03.2017 18:28
Сегодняшнее заявление правительства является насмешкой над нами, и попыткой оправдать себя – так отозвался один из лидеров "Национального движения" Роман Гоциридзе на заявление администрации правительства в связи с делом "Рустави 2".
По его словам, правительство хочет оправдать незаконное решение Верховного суда.
"В действительности правительство является главным творцом этого решения. За весь этот период правительство грубо вмешивалось в действия суда. В том числе осуществлялись провокации, давление на трех судей Верховного суда. Видимо, в конечном итоге они не выдержали этого давления. Какие формы запугивания были использованы, покажет время и объективное следствие, которое обязательно состоится. Факт, что даже те судьи, которые был настроены против, стали единодушными, и все девять судей приняли такое постыдное решение"- заявил Гоциридзе, и добавил, что это случилось по грубому вмешательству правительства и спецслужб, а правительство со своей стороны, управляется Бидзиной Иванишвили.
"Правительство Грузии не жалеет сил для защиты СМИ и свободы слова в стране"- говорится в заявлении, распространенном правительством Грузии.
В заявлении сказано, что правительство Грузии первым делом призывает всех к уважению демократических институтов.
"Всем очевидно, что тяжба в связи с телекомпанией "Рустави 2" проходит на фоне тяжелого наследия. Несколько лет, как идет судебная тяжба для того, чтобы доказать право собственности. Это дело уже прошло три инстанции независимого суда, а Большая палата Верховного суда по решению девяти судей приняла решение о возвращении этой телекомпании законному владельцу. Правительство Грузии ценит и защищает свободу СМИ, и делает все для обеспечения плюралистической медиа среды. Мы глубоко убеждены, что для развития страны необходимо уважение решения демократических институтов. В то же время правительство не пожалеет сил для защиты СМИ и свободы слова в стране"- говорится в заявлении правительства.
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