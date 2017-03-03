В Зугдиди и Кутаиси состоялись акции в поддержку "Рустави 2"

03.03.2017 19:35 В Зугдиди, перед телекомпанией "Одиши" состоялась акция в поддержку "Рустави 2". Собравшиеся на акции журналисты и местное население оценивают вчерашнее решение Верховного суда, как властный заказ. Часть населения планирует поехать в Тбилиси, чтобы поддержать "Рустави 2".



"Власть, и в частности Иванишвили, окончательно спустили занавес демократии в Грузии, и начали полную узурпацию всего властного звена, судебной системы, прокуратуры, и всех демократических институций"- заявил политический лидер "Национального движения" Теимураз Басилая.



Акция в поддержку "Рустави 2" состоялась также в Кутаиси. Члены молодежного крыла "Европейской Грузии" раздали в городе цветы, поздравили женщин с Днем матери, и призвали людей к защите "Рустави 2".

















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