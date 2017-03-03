Первая леди Грузии появилась на акции в поддержку телекомпании «Рустави 2»

03.03.2017 19:58 Первая леди Грузии Мака Чичуа объявила солидарность сотрудникам телекомпании «Рустави 2».



Сегодня она присоединилась к сотням сторонников самой рейтинговой в Грузии оппозиционной телекомпании, которые проводят во дворе здания акцию поддержки.



«Принципиально важно сохранение этого телеканала с сотрудниками в полном составе. Критическое телевидение и свобода слова всегда были главными принципами демократического государства. Я объявляю вам полную поддержку»,- отметила Мака Чичуа.















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