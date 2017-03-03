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Первая леди Грузии появилась на акции в поддержку телекомпании «Рустави 2»
03.03.2017 19:58
Первая леди Грузии Мака Чичуа объявила солидарность сотрудникам телекомпании «Рустави 2».
Сегодня она присоединилась к сотням сторонников самой рейтинговой в Грузии оппозиционной телекомпании, которые проводят во дворе здания акцию поддержки.
«Принципиально важно сохранение этого телеканала с сотрудниками в полном составе. Критическое телевидение и свобода слова всегда были главными принципами демократического государства. Я объявляю вам полную поддержку»,- отметила Мака Чичуа.
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