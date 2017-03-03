Лидер грузинских лейбористов призывает демонтировать режим Иванишвили

03.03.2017 20:22 Председатель Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили обвиняет учредителя коалиции "Грузинская мечта", экс-премьера страны, миллиардера Бидзину Иванишвили в том, что Большая палата Верховного суда решила вернуть телекомпанию "Рустави 2" ее бывшему владельцу, и призывает всех "демонтировать его режим".



По его словам, это касается не только телекомпании "Рустави 2". "На весах стоит вопрос - мы осуществим демонтаж режима Иванишвили, или Иванишвили осуществит демонтаж Грузии. Мы должны демонтировать эту власть. Это будет и есть наша историческая обязанность и задача", - сказал лидер лейбористов на брифинге в пятницу.



При этом он подчеркнул, что вся Грузия, каждый ее гражданин должны стать "субъектами противостояния и неповиновения, и это противостояние должно перерасти в массовое протестное движение, в результате чего правительство уйдет домой или в тюрьму, и будут проведены новые глобальные парламентские выборы".



"Мы обращаемся к Европейскому суду в Страсбурге - остановить политическое и недостойное решение, принятое вчера Верховным судом Грузии, обращаемся к конгрессу США и Совету Европы заморозить криминальные кровавые счета Иванишвили в банках своих стран и сделать это как можно быстро. Мы обращаемся к Гаагскому трибуналу ускорить рассмотрение представленной нами (Лейбористской партией - ИФ) апелляции и процесс привлечения этого страшного преступника к ответственности", - заявил Ш.Нателашвили.



Лидер лейбористов сообщил, что его партия разрабатывает конкретную стратегию действий, о которых общественность скоро будет проинформирована.















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