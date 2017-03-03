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Посольство Франции в Грузии распространяет заявление в связи с «Рустави 2»
03.03.2017 20:49
Франция внимательно наблюдает за событиями вокруг телекомпании «Рустави 2», котоая является основным оппозиционным СМИ Грузии. Об этом сообщают в посольстве Франции.
Там отметили, что «Франция вновь подтверждает свою приверженность уважению свободе прессы, которая способствует развитию демократического общества».
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