Посольство Франции в Грузии распространяет заявление в связи с «Рустави 2»

03.03.2017 20:49 Франция внимательно наблюдает за событиями вокруг телекомпании «Рустави 2», котоая является основным оппозиционным СМИ Грузии. Об этом сообщают в посольстве Франции.



Там отметили, что «Франция вновь подтверждает свою приверженность уважению свободе прессы, которая способствует развитию демократического общества».















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