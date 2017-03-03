Демократии в Грузии угрожает опасность из-за гегемонии одного человека - ALDE

03.03.2017 20:54 Фракция Европарламента "Альянс либерал-демократов за Европу" (ALDE) сделала письменное заявление в связи с делом "Рустави 2".



В заявлении говорится, что свободе СМИ угрожает опасность, поскольку телекомпания "Рустави 2" перешла в руки доверенному лицу правительства Грузии.



Группа ALDE призывает власть Грузии, обеспечить свободную, открытую, плюралистическую медиа среду, и остаться верной европейским ценностям.



"Демократии угрожает опасность из-за политической, экономической, и сейчас уже медиа гегемонии одного человека. В результате он контролирует правительство, экономику, и общественное мнение. Решение Верховного суда закрывает двери свободных СМИ. А без мнения свободного общества не существует демократии"- заявил вице-президент ALDE Хавьер Нарт.

















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