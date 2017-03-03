Важно, чтобы была слышна альтернативная точка зрения - советник президента

03.03.2017 21:02 Советник президента по политическим вопросам Пикрия Чихрадзе заострила внимание на обсуждения президентом вопросов, связанных со свободой СМИ, на международных встречах.



В эфире информационного выпуска "Курьер" на телеканале "Рустави 2" она отметила, что не было ни одной международной встречи, где бы президент ни говорил о свободе СМИ, в том числе о деле "Рустави 2".



По словам Чихрадзе, призыв президента воздержаться от "преступных и поспешных решений" касался правового рассмотрения дела.



"Именно единством многих этих факторов президент призвал все стороны, чтобы все воздержались от поспешных, неосмысленных, безответственных решений. Исходя из того, что политический элемент изначально сопутствовал этому процессу, очень трудно перенести все это только лишь в правовой спор"- заявила Пикрия Чихрадзе.



Она еще раз отметила, что нынешнему руководству должны дать возможность работать в обычном режиме без применения силовых методов.



"Сегодня важно, чтобы раздавалось альтернативное мнение, чтобы были слышны критические мнения, чтобы "Рустави 2", как флагман этого критического и отличающегося мнения, функционировал без препятствий"- заявила Пикрия Чихрадзе.

















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