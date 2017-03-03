Безвиз Грузии должен быть приостановлен, пока не решится судьба «Рустави 2» - Яцек Сариуш-Вольски

03.03.2017 21:03 Вице-президент Европейской народной партии (ЕНП) член Европарламента Яцек Сариуш-Вольски, выступает с инициативой приостановления визовой либерализации для Грузии.



Европейский политик обеспокоен решением Большой палаты Верховного суда Грузии о передаче оппозиционного канала «Рустави 2» бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши.



«Это очень неправильное решение. Это было политическим решением. Ответственность за это должна быть возложена на Иванишвили и его правительство. Это было сделано на второй день после утверждения визовой либерализации, что можно расценить как насмешку над Евросоюзом.



В этой обстановке, пока не решится судьба «Рустави 2», визовая либерализация должна быть приостановлена, так как Грузия не выполняет свои обязательства.



У представителей Евросоюза есть все основания чувствовать себя обманутыми Грузией. Грузинский народ заслуживает безвизовый режим, что нельзя сказать об этом правительстве, неформальным лидером которого является Иванишвили.



Что касается возможности приостановления (безвиза), то если документ не будет опубликован 8 марта, в этом случае он не войдет в силу. Я намерен письменно обратиться к комиссии о приостановлении публикации документа о безвизовых поездках (граждан Грузии в страны Евросоюза)», -сказал вице-президент Европейской народной партии.















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