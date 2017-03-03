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ЕСПЧ приостановил исполнение решения Верховного суда Грузии по делу «Рустави 2»
03.03.2017 21:10
Страсбургский суд по правам человека приостановил исполнение решения Верховного суда Грузии по делу о телекомпании "Рустави 2". Об этом на специальном брифинге заявил генеральный директор телекомпании Ника Гварамия.
Решение ЕСПЧ стало известно несколько минут назад. Как отметил Гварамия, данное решение является беспрецедентным по отношению такого дела.
"Из Страсбургского суда по правам человека пришло радостное сообщение - совершенно беспрецедентное, которое ставит под большой вопрос политические процессы в Грузии. ЕСПЧ впервые за всю историю своего существования приостановил исполнение решения Верховного суда. Подобная мера никогда не применялась ЕСПЧ кроме тех дел, которые касаются пыток людей, создают угрозу жизни человека или касаются экстрадиции. Ни в отношения права на собственность, ни права выражения, ни в каком случае ЕСПЧ не принимал подобного решения. Это исторический случай. Дело "Рустави 2" с одной стороны и постыдная власть Грузии и постыдное правительство с другой положили основание началу новой практики ЕСПЧ", - заявил Гварамия.
Напомним, что Верховный суд Грузии вчера принял решение в пользу бывшего некогда владельца телекомпании Кибара Халваши, за которым явно прослеживается поддержка со стороны власти. Суд "вернул" телекомпанию ему в собственность. Между тем, ранее бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили обнародовал документ, согласно которому телекомпания никогда не принадлежала Халваши, а выступал тот от имени Окруашвили. Для суда не стали основательными доводами ни этот документ, ни тот факт, что давно прошел срок давности имущественных споров.
Руководство телекомпании "Рустави 2" вчера заявило, что намерено обращаться в ЕСПЧ. Кроме того, координационный совет восьми политических партий начинает перманентные акции в поддержку телекомпании.
Менеджмент телекомпании "Рустави 2" предложил Кибару Халваши, если тот в действительности заинтересован в получении денег, как он обосновывал это в суде, выкупить телекомпанию, однако Халваши отказался, сославшись на политические мотивы.
"До тех пор, как будет угроза Миши, я никому не продам телекомпанию", - заявил Халваши.
Обеспокоенность данной ситуацией уже высказало посольство США.
"Соединенный штаты с беспокойством следят за результатом решения Верховного суда по делу "Рустави 2", что может фактически ограничить доступ оппозиционного голоса к вещательным СМИ. Наличие плюралистических СМИ является важнейшим для демократического роста Грузии и ее евро-атлантических стремлений. Мы призываем правительство предпринять меры, чтобы обеспечить медиа-среда оставалась свободной, открытой и плюралистичной", - говорится в заявлении посольства США.
Свое негативное отношение к произошедшему высказывают американские и европейские политики и аналитики.
По мнению известного американского политолога Пола Крейга, на фоне присвоения телеканала «Рустави 2» Грузия становится все более похожей на Россию.
«События, которые происходят в медиапространстве за последний год, вызывают сожаление. Несколько телеканалов закрылось, часть контролируется правительством. Это можно назвать присвоением голоса оппозиции. «Рустави 2» информировал население о том, что им не нравилось, а если быть более точным, не нравилось Иванишвили. У нас нет ожиданий, что Грузия станет Россией, но все же она все больше становится похожей на своего северного соседа. Мы не желаем, чтобы «Рустави 2» стал RussiaToday. На мой взгляд, ЕС может заморозить либерализацию визового режима с Грузией»,- сказал аналитик.
В представительстве ЕС отмечают «фундаментальное значение» сохранения в Грузии принципов свободы СМИ и политического плюрализма, и обещают внимательно изучить решение Верховного суда, а также его результаты". В то же время отмечается, что представительство ЕС соблюдает давно установленную практику и не комментирует конкретные решения суда.
Бывший президент организации Freedom House, и в настоящем директор Института Маккейна по части защиты прав человека Дэвид Крамер считает, что решение Верховного суда по делу «Рустави 2» создаст проблемы Грузии.
"Если правительство планирует вмешаться, именно сейчас время для того, чтобы убедить нового владельца отказаться от телевидения. Очень плохо смотрится то, что суд принял решение на второй день после принятия безвизового сообщения с Европой",- заявил Крамер.
Негативное отношение к решению суда выразила социалист из Европарламента Анна Гомеш. По ее мнению, это решение будет содействовать поляризации политического пространства.
Свою серьезную озабоченность выразил неправительственный сектор Грузии. В заявлении, которое подписывают представители 19 ведущих НПО страны, говорится: «Принятые решения усиливают наши сомнения по поводу грубого вмешательства правительства в процесс принятия решений».
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