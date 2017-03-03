Очень высок риск пересечения красных линий - глава администрации президента

03.03.2017 22:09 Очень высок риск пересечения красных линий, который поставит под угрозу государственность, демократичность и евроинтеграцию, - об этом заявил глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили, оценивая ситуацию вокруг «Рустави 2» и поясняя позицию президента, зафиксированную по этому вопросу.



Как отметил Абашишвили, неверным является воззрение, что дело «Рустави 2» является типичным частным спором, так как речь идет о медиа и медиа всегда принадлежит обществу.



«Соответственно, особенно важно учитывать с этой точки зрения общественное мнение. Тут решается не судьба какой-либо одной или двух компаний, тут речь идет о государственных вопросах. Все общественные вопросы являются государственными, соответственно, мы ставим под угрозу именно государственность, демократические процессы, евроинтеграцию, подвергаем риску отношения с международными партнерствами, нашими друзьями. Удивительно, почему это происходит? – об этом нам следует больше задуматься. Это красные линии, к которым мы сейчас приблизились и очень велик риск пересечения этих красных линий, который поставит под угрозу государственность, демократичность и евроинтеграцию, включенность общества и отношения с нашими международными партнерами. Основания говорить это дает тот факт, что на ряде встреч, где мы находились вместе с президентом, разговор касался именно свободы медиа в Грузии, «Рустави 2» и сегодня мы также увидели отклик со стороны наших международных партнеров», - заявил Абашишвили.



По его словам, важно, чтобы по столь важному вопросу общество услышало позицию Европейского суда и партнеров страны, а до этого на канале сохранялось существующее статус-кво.















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