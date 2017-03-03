Адвокат «Рустави 2»: Грузия обязана выполнить решение Страсбургского суда

03.03.2017 23:29 Европейский суд по правам человека принял беспрецедентное и историческое решение, приостановив постановление Верховного суда Грузии по делу «Рустави 2», заявила юрист телекомпании Тамта Мурадашвили.



«Это беспрецедентное, историческое решение. «Рустави 2» пишет историю, в том числе и историю международного права. Это ответ на незаконное решение девяти судей Большой палаты Верховного суда Грузии. Это ответ властям и ответ народу о том, где находится правда», — сказала Мурадашвили.



Она подчеркнула, что правительство Грузии обязано выполнить решение Страсбургского суда, поскольку в противном случае, это будет нарушением Конвенции по правам человека.



«Согласно сегодняшнему решению Страсбургского суда, суд удовлетворил запрос «Рустави 2» по принятию мер для обеспечения иска телекомпании и призвал правительство Грузии приостановить решение Верховного суда Грузии от 2 марта 2017 года, а власти — воздержаться от вмешательства в редакционную политику телекомпании в любой форме. Эта временная мера действует до 8 марта, за это время Страсбургский суд будет разбираться в иске «Рустави 2». Страсбург обращает внимание, что Грузия обязана выполнить это решение, в противном случае это станет нарушением 34-й статьи Конвенции по правам человека», — отмечает адвокат.



Адвокаты «Рустави 2» сегодня утром обратились в ЕСПЧ с соответствующим ходатайством, отмечая при этом что шанс на положительный ответ был очень небольшим. Тем не менее, Страсбургский суд принял решение, на которое надеялись в телекомпании.



Таким образом, принятое накануне решение Верховного суда Грузии о передаче телекомпании бизнесмену Кибару Халваши не будет исполнено до тех пор, пока в ЕСПЧ не рассмотрят иск телекомпании.



Грузия является членом Совета Европы с 1999 года и ассоциированным членом Евросоюза с 2013 года.



Юрисдикция Европейского суда по правам человека распространяется на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, и включает все вопросы, относящиеся к толкованию и применению конвенции, включая межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц.



Неисполнения решений Суда государствами-членами Совета Европы может привести к приостановлению членства государства, а в последствии и к его исключению из состава Совета Европы.















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