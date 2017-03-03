«Победа будет за борющимися идеалистами!» - Саакашвили

03.03.2017 23:42 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал решение ЕСПЧ о приостановлении исполнения решения Верховного суда Грузии о передаче телеканала "Рустави 2" в собственность Кибара Халваши.



"Пока молодые красные интеллигенты и всякого рода комформисты решили, что дело "Рустави 2" итак проиграно и поэтому начали ругать главного создателя грузинского государства и обвинять себя в никчемности, группа патриотов не опустила руки до конца и выдала результат.



И окончательная победа будет за борющимися идеалистами!



Пью тост за сотрудников "Рустави 2" и Грузию!", - пишет третий президент Грузии Михеил Саакашвили на своей странице в Фейсбук.



Напомним, что руководство телекомпании направило обращение в Страсбургский суд в связи с решением Верховного суда Грузии. ЕСПЧ принял решение и призвал власти Грузии приостановить исполнение решения Верховного суда о передаче телекомпании в собственность Кибара Халваши.















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