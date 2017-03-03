Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Победа будет за борющимися идеалистами!» - Саакашвили


03.03.2017   23:42
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал решение ЕСПЧ о приостановлении исполнения решения Верховного суда Грузии о передаче телеканала "Рустави 2" в собственность Кибара Халваши.

"Пока молодые красные интеллигенты и всякого рода комформисты решили, что дело "Рустави 2" итак проиграно и поэтому начали ругать главного создателя грузинского государства и обвинять себя в никчемности, группа патриотов не опустила руки до конца и выдала результат.

И окончательная победа будет за борющимися идеалистами!

Пью тост за сотрудников "Рустави 2" и Грузию!", - пишет третий президент Грузии Михеил Саакашвили на своей странице в Фейсбук.

Напомним, что руководство телекомпании направило обращение в Страсбургский суд в связи с решением Верховного суда Грузии. ЕСПЧ принял решение и призвал власти Грузии приостановить исполнение решения Верховного суда о передаче телекомпании в собственность Кибара Халваши.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Израиль начал экспортировать газ
В Турции завершается строительство железной дороги БТК
МВФ ожидает, что инфляция в Грузии в 2017г превысит целевой ориентир в 4%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Выросло количество приезжающих в Тбилиси на лечение абхазов и осетин - Цихелашвили
На оккупированных территориях Грузии идет динамичная русификация - Цихелашвили
ООН против решения сухумских властей закрыть два КПП вдоль Ингури
ВС А/Р Абхазия обеспокоен закрытием пунктов перехода через абхазскую линию российской оккупации
ЕС призывает не закрывать пункты пересечения в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Азербайджане антикоррупционного блогера приговорили к двум годам
В Тбилиси открылось второе заседание военного комитета НАТО
Две бомбы обезврежены в Дербенте
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна