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«Победа будет за борющимися идеалистами!» - Саакашвили
03.03.2017 23:42
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал решение ЕСПЧ о приостановлении исполнения решения Верховного суда Грузии о передаче телеканала "Рустави 2" в собственность Кибара Халваши.
"Пока молодые красные интеллигенты и всякого рода комформисты решили, что дело "Рустави 2" итак проиграно и поэтому начали ругать главного создателя грузинского государства и обвинять себя в никчемности, группа патриотов не опустила руки до конца и выдала результат.
И окончательная победа будет за борющимися идеалистами!
Пью тост за сотрудников "Рустави 2" и Грузию!", - пишет третий президент Грузии Михеил Саакашвили на своей странице в Фейсбук.
Напомним, что руководство телекомпании направило обращение в Страсбургский суд в связи с решением Верховного суда Грузии. ЕСПЧ принял решение и призвал власти Грузии приостановить исполнение решения Верховного суда о передаче телекомпании в собственность Кибара Халваши.
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