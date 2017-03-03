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США обеспокоены результатом решения Верховного суда Грузии - Госдеп


03.03.2017   23:55
Соединенные Штаты обеспокоены решением Верховного суда Грузии по делу о телекомпании "Рустави 2". Об этом заявили в Государственном департаменте США на вопрос корреспондента "Голоса Америки" Синди Сейн в связи с событиями вокруг телекомпании в Грузии.

"США обеспокоены результатом решения Верховного суда [Грузии] в связи с "Рустави 2". [Решение] может ограничить голос оппозиции в вещательных СМИ. Плюралистичная медиа-среда является существенной для демократического роста и евроатлантических устремлений Грузии. Просим правительство Грузии предпринять шаги и обеспечить, чтобы медиа-среда оставалась свободной, открытой и плюралистичной", - говорится в заявлении.

Следует отметить, что точно такого же содержания мессидж озвучил вчера посол США в Грузии.






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