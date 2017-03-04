Решение в ЕСПЧ было принято единолично дежурным судьей - министр юстиции

04.03.2017 11:55 Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани предоставила обществу информацию касательно требований, предусмотренных иском, представленным в Страсбург телекомпанией «Рустави 2». Как заявила Цулукиани на вчерашней пресс-конференции в администрации правительства, ответчиком «Рустави 2» назвала правительство Грузии.



«Рустави 2» просила Страсбургский суд предпринять мероприятие по обеспечению поданного иска, что в Страсбургском суде называют временным мероприятием, и просит следующее:

первое - запретить правительству Грузии исполнять решение Верховного суда от 2 марта до тех пор, пока Страсбургский суд не рассмотрит внесенный иск по существу и не вынесет окончательное решение;

второе - запретить властям Грузии закрывать или упрощать закрытие «Рустави-2»;

третье - запретить власти менять менеджмент или борд в этой компании.



Для обоснования этих трех просьб «Рустави-2» представила различные заявления, в том числе, заявления членов Европейской Народной Партии, сделанные в разное время на Страсбургской Европейской Парламентской Ассамблеи, вчерашнее заявление посольства США и разные заявления, сделанные в грузинских медиа. Также сказано, что если Страсбургский суд не использует затребованное мероприятие для обеспечения иска, в Грузии закончится демократия и на улицах Тбилиси начнется насилие и хаос наряду со многими другими негативными явлениями. Это то, что затребовала компания.



В Страсбургском суде, как это следует из присланного ими письма, решение принято единолично, дежурным судьей, чья фамилия, такова процедура, неизвестна. Это решение было принято так, что мы, сторона ответчиков, не были поставлены в курс дела, и от нас не была затребована какая-либо информация. Этот судья принял следующее решение: не до окончания рассмотрения дела, а до 8 марта этого года, должно быть принято мероприятие по обеспечению иска и власти не должны осуществлять никаких мероприятий, в любой форме, какой бы она ни была, которые могут вызвать изменение редакционной политики телекомпании. Тот же судья тому же делу единоличным решением присвоил приоритет, что означает, что это дело будет рассмотрено раньше, чем любые другие жалобы, направленные из Грузии, будь это прошение, направленное из тюрьмы, либо рядовым гражданином, или другое.



Правительство Грузии является стороной, сторону представляет Министерство юстиции и наш долг - рассказать общественности сухие факты», - заявила Тея Цулукиани.















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