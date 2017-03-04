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Пресс-спикер президента приветствует решение ЕСПЧ по делу «Рустави 2»


04.03.2017   12:23
Пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе приветствует решение ЕСПЧ по делу телекомпании "Рустави 2".

Напомним, что ЕСПЧ в беспрецедентно краткий срок принял решение приостановить исполнение решения Верховного суда Грузии, который решил отдать телекомпанию в собственность Кибару Халваши, тем самым исполнив заветную мечту правительства и формального правителя Бидзины Иванишвили.

Эка Мишвеладзе оценила решение ЕСПЧ как "своевременное и справедливое".

"Думаю, решение Страсбургского суда было очень своевременным, так сказать, спасательным кругом, так как будущее "Рустави 2" было довольно туманным и большое спасибо за это нашим европейским друзьям. Вот такова Европа, такая она справедливая, и к этому стремится Грузия. Соответственно, мы все должны пытаться добиться того, чтобы у нас была такая высокого уровня демократия в стране", - заявила Мишвеладзе.







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