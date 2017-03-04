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Глава администрации президента ответил на выпад спикера парламента


04.03.2017   15:47
Если конституционные модели в стране должны меняться, исходя из характера комментариев, то не было бы логичнее, прямо записать в Конституции Грузии запрет на проявление характера для президента Грузии, медиа и общества, - об этом глава администрации президента Георгий Абашишвили заявил, комментируя сегодняшнее заявление председателя конституционной комиссии Ираклия Кобахидзе.

«Сегодня председатель конституционной комиссии ознакомил нас со своим видением в связи с текущими конституционными процессами в стране. По его словам, Конституция в стране должна меняться не на основе фундаментального анализа, а исходя из характера комментариев президента. Если конституционные модели в стране должны меняться, исходя из характера комментариев, то не было бы логичнее, прямо записать в Конституции Грузии запрет на проявление характера для президента Грузии, медиа и общества», - заявил Абашишвили.

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«Если президент Грузии продолжит делать некорректные заявления, можно будет подумать о том, чтобы не проводить прямые выборы в будущем году, а перейти на непрямые выборы», - об этом председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил на объединенном заседании рабочей группы конституционной комиссии, откликнувшись на вчерашнее заявление президента Георгия Маргвелашвили.






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