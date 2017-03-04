Грузия заняла 108 место в рейтинге богатейших и беднейших стран мира от Global Finance

04.03.2017 16:01 Грузия заняла 108 строчку из 189 в рейтинге самых богатых и самых бедных стран мира в 2016 году по версии ежемесячного финансового журнала Global Finance.



Издание составило список, основываясь на данных Международного валютного фонда (МВФ) о величине валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. Долларовые оценки ВВП приведены с поправкой на паритет покупательной способности (ППС).



Грузия заняла 108 место в рейтинге, обогнав Армению и Украину, которые заняли 114 и 116 места. Богаче Грузии по версии журнала оказались ее ближайшие соседи Азербайджан — 71 место, Турция — 63 место и Россия — 52 место.

В числе десяти самых богатых государств Катар, Люксембург, Макао, Сингапур, Бруней, Кувейт, Ирландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты и Сан-Марино.



Издание отмечает, что некоторым из этих стран богатыми помогают стать запасы углеводородов. Еще пять стран из списка стали богатыми за счет развитого финансового сектора и относительно низких налогов, что привлекает мировые капиталы.



Макао – единственное государство в списке, которое создает богатство за счет системы казино и сопутствующего туризма. Кроме того, в отчете подчеркивается, что все страны имеют одну общую черту, а именно, небольшую численность населения.



Самыми бедными в списке Global Finance оказались Центральная Африканская Республика, Демократическая республика Конго, Бурундия, Либерия и Нигер.

США в рейтинге заняли 13 место, Великобритания — 27, Германия – 19, а Франция – 28.















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