Заявление президента было некорректным, как и частично некорректным был ответ председателя парламента - Хмаладзе

04.03.2017 21:12 Заявление, сделанное президентом в адрес конституционной комиссии, было некорректным, так же, как частично некорректным был ответ председателя парламента, - об этом заявил журналистам конституционалист Вахтанг Хмаладзе.



Хмаладзе также откликнулся на мнение о том, что правящая команда пытается максимально ограничить права президента. По заявлению Вахтанга Хмаладзе, в комиссии рассматриваются различные версии и по этим версиям у президента остаются те же права, какими он пользуется сегодня.



«Заявление, сделанное президентом в адрес конституционной комиссии, было некорректным, так же, как частично некорректным был ответ председателя парламента. Все могут видеть, какие версии рассматриваются в комиссии и согласно этим версиям, права президента не ограничиваются. Какие права у президента есть, те и остаются, они не сокращаются», - сообщил Вахтанг Хмаладзе.















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