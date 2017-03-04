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Заявление президента было некорректным, как и частично некорректным был ответ председателя парламента - Хмаладзе


04.03.2017   21:12
Заявление, сделанное президентом в адрес конституционной комиссии, было некорректным, так же, как частично некорректным был ответ председателя парламента, - об этом заявил журналистам конституционалист Вахтанг Хмаладзе.

Хмаладзе также откликнулся на мнение о том, что правящая команда пытается максимально ограничить права президента. По заявлению Вахтанга Хмаладзе, в комиссии рассматриваются различные версии и по этим версиям у президента остаются те же права, какими он пользуется сегодня.

«Заявление, сделанное президентом в адрес конституционной комиссии, было некорректным, так же, как частично некорректным был ответ председателя парламента. Все могут видеть, какие версии рассматриваются в комиссии и согласно этим версиям, права президента не ограничиваются. Какие права у президента есть, те и остаются, они не сокращаются», - сообщил Вахтанг Хмаладзе.






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