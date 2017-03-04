|
Заявление президента было некорректным, как и частично некорректным был ответ председателя парламента - Хмаладзе
04.03.2017 21:12
Заявление, сделанное президентом в адрес конституционной комиссии, было некорректным, так же, как частично некорректным был ответ председателя парламента, - об этом заявил журналистам конституционалист Вахтанг Хмаладзе.
Хмаладзе также откликнулся на мнение о том, что правящая команда пытается максимально ограничить права президента. По заявлению Вахтанга Хмаладзе, в комиссии рассматриваются различные версии и по этим версиям у президента остаются те же права, какими он пользуется сегодня.
«Заявление, сделанное президентом в адрес конституционной комиссии, было некорректным, так же, как частично некорректным был ответ председателя парламента. Все могут видеть, какие версии рассматриваются в комиссии и согласно этим версиям, права президента не ограничиваются. Какие права у президента есть, те и остаются, они не сокращаются», - сообщил Вахтанг Хмаладзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна