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Бежашвили: Заявление председателя парламента – это заявление рассерженного, обиженного ребенка


04.03.2017   21:14
Это не было заявлением председателя парламента – это было заявление рассерженного, обиженного ребенка, которому не понравилось заявление другого должностного лица, - об этом «IPN» заявил один из лидеров «Национального движения» Леван Бежашвили, оценивая слова председателя парламента Грузии.

Как пояснил Леван Бежашвили, председатель парламента не должен делать подобные оценки в связи с конституцией и институтом президента.

«Если взглянуть серьезнее, дело обстоит еще сложнее, так как это заявление содержит угрозу и еще раз подтверждает мысль о том, что «Грузинская мечта» по отношению к конституции намерена осуществить изменения по своей воле, в соответствии со своими политическими симпатиями – ввести регуляции того или иного института. Председатель парламента не должен делать такие заявления, тем более, в отношении президента, института президента. Мы должны смотреть на развитие конституционных и государственных институтов в долгосрочной перспективе и из-за какого-то одного конкретного действия или заявления не должны менять наше отношение к тому или иному конституционному институту, конституционной регуляции», - заявил Леван Бежашвили.

«Если президент Грузии продолжит делать некорректные заявления, можно будет подумать о том, чтобы не проводить прямые выборы в будущем году, а перейти на непрямые выборы», - об этом председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил на объединенном заседании рабочей группы конституционной комиссии, откликнувшись на вчерашнее заявление президента Георгия Маргвелашвили.






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