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Решение ЕСПЧ еще раз подтверждает, насколько важна Грузия для Европы - Абашишвили


04.03.2017   21:16
Глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили считает, что решение Европейского суда еще раз очень ясно и четко показало, насколько важна Грузия для Европы. Об этом Абашишвили заявил комментируя решение, принятое Страсбургским судом по делу телекомпании «Рустави 2».

«В первую очередь, решение Европейского суда еще раз очень ясно и четко подтвердило, насколько важна Грузия для Европы, как Европа заботиться о грузинской государственности и насколько Европа оберегает европейский выбор народа Грузии. Соответственно, важно, чтобы этот мессидж еще раз хорошо осмыслила власть, правительство, так как, думаю, что грузинское общество уже хорошо осмыслило это», - заявил Абашишвили.

По его словам, «мы очень близки к пересечению той красной линии, которая связана с государственностью, демократией и европейским выбором страны».






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