Саакашвили: Я зол на врага Грузии, Иванишвили

05.03.2017 16:24 Третий президент Грузии Михеил Саакашвили обратился к участницам женского съезда партии «Единое национальное движение».



«Иногда я встречаю где-нибудь грузин и первый вопрос, который они задают: у тебя еще не прошла обида на Грузию? Я никогда не обижался и не смогу обидеться на Грузию, мой народ, но я зол на врага Грузии, Иванишвили, который практически свел к нулю то, что мы создавали на протяжении столетий. Но это создали мы, мы живы, и мы еще построим. Кто построил один раз, построит второй и третий раз.



Мы получили визовую либерализацию. Конечно, многие нормальные люди попытаются покинуть страну. Конечно, мы должны путешествовать. Я знаю, что нам сложно, много проблем, знаю, что нет денег даже на питание, но родину покидать не время. Давайте, заставим покинуть (страну) их, тех, кто не оставил нам даже денег на пропитание, но мы не должны уезжать»,- сказал Саакашвили.















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