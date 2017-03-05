Глава МИД Австрии предложил создать центры для беженцев в Грузии и на Балканах

05.03.2017 18:03 Министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии Себастьян Курц предложил создать центры для беженцев за пределами ЕС, которые бы работали вместе с УВКБ ООН. Политик считает, что они могли бы располагаться, в частности, в Грузии и на Балканах. Об этом Курц заявил газете Bild в совместном интервью с членом германского Христианско-демократического союза Йенсом Шпаном, передает ТАСС.



"Нам нужны центры для беженцев за пределами ЕС, которые бы работали совместно с УВКБ ООН. Не столь принципиально, где конкретно они будут (размещены). Важно, чтобы они предоставляли защиту и чтобы люди, которые пытаются попасть в Европу нелегально, могли быть направлены туда", - цитирует издание слова министра. "Подобные центры могут быть созданы в таких странах, как Грузия, Египет, или в западных балканских странах", - добавил он.



На вопрос журналиста, должен ли быть закрыт для нелегалов средиземноморский маршрут, Курц ответил утвердительно, а Шпан отметил необходимость заключения миграционного соглашения, подобного договоренностям с Турцией, со странами Северной Африки.



Средиземноморский маршрут является основным путем доставки нелегальных мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

