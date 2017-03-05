Кандидатура Яцека Сариуш-Вольского выдвинута на пост главы Евросовета

05.03.2017 19:11 Правительство Польши официально выдвинуло кандидатуру Яцека Сариуш-Вольского на пост главы Евросовета Правительство Польши официально выдвинуло кандидатуру депутата Европейского парламента Яцека Сариуш-Вольского на пост председателя Европейского совета. Об этом сообщило польское внешнеполитическое ведомство. Соответствующее заявление было направлено председательствующей в Евросоюзе Мальте, передает ТАСС.



По словам главы МИД Польши Витольда Ващиковского, Сариуш-Вольский - опытный политик, имеющий за плечами много заслуг. Кроме этого, решение о его выдвижении обусловлено тем, что эта кандидатура "гарантирует независимый подход", в отличие от занимающего сейчас этот пост Дональда Туска, который "был одним из лидеров тотальной оппозиции в Польше".



В настоящее время председателем Евросовета является экс-премьер Польши и бывший лидер крупнейшей на данный момент польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск, который был избран на этот пост в августе 2014 года. Текущий мандат Туска закончится 31 мая. Решение о назначении нового председателя Евросовета странами ЕС, которые могут переизбрать польского политика на второй срок, будет принято весной этого года. Не исключено, что это может произойти на ближайшем саммите ЕС 8-9 марта.



Против кандидатуры Туска давно выступает польское правительство от партии Ярослава Качиньского "Закон и справедливость", которая считает, что бывший премьер слишком сильно вмешивается в дела страны, при этом не продвигая ее интересы на европейской политической сцене.



Член Европарламента Яцек Сариуш-Вольский, требующий приостановления визовой либерализации для Грузии, вчера был исключен из собственной партии «Гражданская платформа».



Информация об этом опубликована на сайте партии и датирована 4-ым марта. В информации также отмечается, что исключение Яцека Сариуш-Вольского из рядов «Гражданской платформы» означает также его исключение из «Европейской народной партии» (ЕНП), в состав которой входит «Гражданская платформа».

















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