У России новая головоломка - возможное размещение мигрантов в Грузии

05.03.2017 20:56 Идея размещения мигрантов в Грузии угрожает национальной безопасности России с учетом опасности международного терроризма, заявил журналистам в воскресенье первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает РИА Новости.



Ранее глава МИД Австрии Себастьян Курц предложил создать центры Евросоюза для приема беженцев за границами блока, например, в Грузии или на Западных Балканах.



"Пока, что это — вброс, чтобы проверить реакцию той же Грузии. Но дальше могут последовать и более конкретные предложения. Очевидно, что страны ЕС будут стремиться по возможности снять с себя бремя миграционного кризиса и переложить его на других", — сказал Клинцевич.



В связи с этим сенатор напомнил, что недавно Грузия получила безвизовый режим с Евросоюзом, а "бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке".



По словам политика, в силу давних исторических отношений с Грузией ситуация в этой стране не может нас не волновать. "Но предложение главы МИД Австрии Себастьяна Курца прямо затрагивает интересы национальной безопасности России, имеющей с Грузией общую границу, прежде всего, в аспекте угрозы, которую несет международный терроризм", — подчеркнул он.



"Мы помним то время, когда в Панкисском ущелье Грузии готовились террористы, орудовавшие затем у нас на Кавказе", — сказал Клинцевич.















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