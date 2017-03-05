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У России новая головоломка - возможное размещение мигрантов в Грузии
05.03.2017 20:56
Идея размещения мигрантов в Грузии угрожает национальной безопасности России с учетом опасности международного терроризма, заявил журналистам в воскресенье первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает РИА Новости.
Ранее глава МИД Австрии Себастьян Курц предложил создать центры Евросоюза для приема беженцев за границами блока, например, в Грузии или на Западных Балканах.
"Пока, что это — вброс, чтобы проверить реакцию той же Грузии. Но дальше могут последовать и более конкретные предложения. Очевидно, что страны ЕС будут стремиться по возможности снять с себя бремя миграционного кризиса и переложить его на других", — сказал Клинцевич.
В связи с этим сенатор напомнил, что недавно Грузия получила безвизовый режим с Евросоюзом, а "бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке".
По словам политика, в силу давних исторических отношений с Грузией ситуация в этой стране не может нас не волновать. "Но предложение главы МИД Австрии Себастьяна Курца прямо затрагивает интересы национальной безопасности России, имеющей с Грузией общую границу, прежде всего, в аспекте угрозы, которую несет международный терроризм", — подчеркнул он.
"Мы помним то время, когда в Панкисском ущелье Грузии готовились террористы, орудовавшие затем у нас на Кавказе", — сказал Клинцевич.
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