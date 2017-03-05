Госдеп критикует Грузию за неадекватное соблюдение свободы выражения и СМИ

05.03.2017 20:58 Законодательством Грузии защищена свобода выражения и медиа, однако в адрес властей слышна критика по поводу того, что зачастую ими это право соблюдается неадекватно, - об этом говорится в отчете о положении с правами человека в 2016 году, который опубликован на сайте Госдепартамента США.



В отчете отмечается, что в Грузии вопрос о медиа-плюрализме журналистами, неправительственными организациями и международной общественностью после того, как развернувшиеся в стране события повлияли на ведущие телекомпании, в том числе «Рустави 2».



«Неспособность парламента в течение трех лет избрать 8 членов совета реорганизации Общественного вещателя Грузии породили подозрения, что происходило политизирование процесса отбора, а также оказывало негативное влияние на исполнение телевидением наложенных на него обязанностей», - говорится в отчете.



Согласно отчету, несмотря на то, что население обладает правом выражать критику в адрес власти, неправительственные организации заявляют, что непрерывная критика гражданского общества и медиа со стороны властей и бывших чиновников, что подразумевает расследования, направленные против лидеров неправительственных организаций, ведет к самоцензуре.



Как говорится в отчете, в Грузии медиа остается политически поляризованной и общественности подается менее объективная информация. Ведущие телекомпании относительно определенных политических групп субъективны, власти же в основном критикуют «Рустави 2» из-за лояльности к оппозиционным силам.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

