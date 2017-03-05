Грузия никогда не обсуждала с ЕС вопрос размещения лагеря беженцев - Залдастанишвили

05.03.2017 22:31 Грузинская сторона никогда прежде не обсуждала с европейскими партнерами возможность размещения на территории страны центра для беженцев, однако власти страны выяснят, что подразумевает эта инициатива, сообщил посол Грузии в Австрии Константин Залдастанишвили.



Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и интеграции Австрии Себастьян Курц в одном из интервью предложил создать центры для приема беженцев за пределами Евросоюза. Австрийский дипломат считает, что было бы разумно, если бы Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) занялось созданием центров приема мигрантов в Грузии или на Балканах.



«Этот вопрос не обсуждался с грузинской стороной ни на одной официальной встрече, в том числе этот вопрос не был темой обсуждения во время визита Курца в Грузию, который состоялся месяц назад», — сказал Залдастанишвили в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии.



При этом он отметил, что ему сложно сказать, что конкретно имел в виду министр иностранных дел Австрии.



«С будущей недели мы начнем консультации с австрийской стороной, и во время этих консультаций будет установлено, с чем мы имеем дело. Мы и сегодня пытаемся связаться с кабинетом министра, хотя сегодня воскресенье, и это непростое дело. Завтра утром у нас обязательно будет коммуникация с министерством иностранных дел Австрии, и мы попытаемся внести больше ясности в это дело», — сказал Залдастанишвили.



Себастьян Курц посещал Грузию с официальным визитом в начале февраля 2017 года.

Тогда глава ОБСЕ провел переговоры с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе, премьер-министром Георгием Квирикашвили и президентом Георгием Маргвелашвили. Он также принял участие во встрече в Эргнети в рамках формата механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).















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