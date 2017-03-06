Конституция не пишется под одного человека - президент

06.03.2017 11:05 "Конституцию не пишут ни под какую-либо личность, и тем более, исходя из тона заявления какой-либо личности. Конституция пишется по общему согласию. Поэтому у меня была позиция, чтобы я, Георгий Квирикашвили, и Ираклий Кобахидзе были сопредседателями комиссии. Я хотел, чтобы процесс был как можно более открытым. Когда прозвучал вопрос о фундаментальном изменении Конституции, такое изменение априори подразумевает, что участником этих изменений является народ, поскольку Конституция является основным согласием того, как мы будем сосуществовать. Это должен быть документ народа"- заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в гостях передачи "Время Имеди".



По заявлению президента, о мотивации, почему надо изменить и пересмотреть Конституцию, общество не услышало ни одного аргумента.



На конституционной комиссии председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на будущих выборах президент должен быть по-прежнему избран в прямом порядке, а через 7 лет - непрямом. В ответ на это президент Грузии заявил, что конституционная комиссия работает не над содержательным пересмотром Конституции, а разговор идет о принятии решения в связи с президентом. Ираклий Кобахидзе назвал это заявление некорректным, и обвинил Маргвелашвили в дискредитации конституционной комиссии, и введении общества в заблуждение.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

