Стали известны некоторые показания задержанного протоиерея Георгия Мамаладзе

06.03.2017 11:39 Согласно показаниям протоиерея Георгия Мамаладзе, после задержания первый заместитель главного прокурора Мамука Васадзе сказал ему, что его задержали за попытку отравления патриарха. Небольшой фрагмент показаний протоиерея публикует газета «Квирис палитра».



Согласно показаниям, протоиерей детально рассказывает, как произошло его задержание. Как отмечает Георгий Мамаладзе, задерживавшие его лица не были одеты в полицейскую форму.



«Меня задержали в 6 часов утра. Тем утром в аэропорт меня отвез водитель. Я сдал багаж. Я вез сумку и вина патриархии в двух коробках в подарок немецким врачам. Я прошел регистрацию и сидел в фойе, ждал, когда начнется посадка. Объявили посадку, я вышел и сел в автобус, который везет до самолета. В автобусе сидело несколько человек, я их не знал. Естественно, я принял их за пассажиров. Я сел и они набросились на меня, один сзади закрыл мне рот рукой, потом на меня надели наручники. Я не понял, что происходит - я спрашивал, что это такое. Никто из них не был одет в полицейскую форму. Так в наручниках меня вывели из аэропорта и посадили в машину», - говорится в показаниях протоиерея.



Согласно показаниям, сначала незнакомый человек в машине сказал ему, что его задержали за попытку отравления патриарха, а затем то же самое ему повторил и первый заместитель главного прокурора.



«Я спрашивал причину. Тот, кто сидел за рулем, сказал мне - знаешь, за что тебя задержали? Я спросил - за что? А он прямо ответил мне, что я хотел отравить патриарха. Я был ошеломлен. Меня отвезли в здание прокуратуры, до нашей машины во двор прокуратуры въехал джип, после которого въехали мы. Из того джипа вышел мужчина среднего роста, меня вывели из машины и мужчина представился мне как первый заместитель главного прокурора Мамука Васадзе. Он спросил меня - знаешь, за что тебя задержали? Я сказал, что мне это неизвестно. Ответ был тем же - ты планировал отравить патриарха. Меня ввели в здание и когда я узнал, в чем меня обвиняют, решил воспользоваться правом на молчание. 6 часов после задержания я провел в одной комнате, адвокат пришел только через 6 часов. Я был возмущен. Потом принесли мою сумку и сказали, что в ней оказался цианид... Когда мне принесли обвинение, я тогда узнал, что меня обвиняют в подготовке убийства Шорены Тетруашвили. Это ложь - я не считаю себя виновным», - говорится в показаниях протоиерея Георгия Мамаладзе.















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