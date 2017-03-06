Приостановлением «Рустави 2» мы нанесем очень большой удар грузинской демократии - президент

06.03.2017 11:58



По его словам, он не знает, когда и почему изменились владельцы "Рустави 2":



"Я не принимаю участия в тяжбе по бизнес долям. Здесь разговор идет о том общем благе, которое создаете вы, телевидения"- заявил президент.



По мнению Маргвелашвили, приостановление "Рустави 2" ставит под удар демократию страны.



"Приостановлением "Рустави 2" мы нанесем очень большой удар по грузинской демократии и международному имиджу. Оба чрезвычайно важны. "Рустави 2" зафиксировал, что это прозападный канал, и это весьма важно. Именно поэтому сенситивность в отношении "Рустави 2" возрастает"- заявил президент.



Георгий Маргвелашвили вспомнил также погром телекомпании "Имеди", устроенный 7 ноября предыдущей властью:



"Когда в 2007 году учинили погром в "ТелеИмеди", я сказал, что это трагический поступок Саакашвили, за который он поплатится, и так и произошло. Мы пришли в 2012 году, и сказали, что покончим с прослушиваниями, шантажом, арестами и т.д. После 2012 года мы значительно изменили подход, но свободы и демократии никогда не добиваются навсегда, поэтому нам следует постоянно быть бдительными".



На вопрос журналиста, является ли "Рустави 2" единственным свободным окном в СМИ, Георгий Маргвелашвили ответил, что он свободно чувствует себя в эфирах всех телекомпаний.



"Ни на одном телевидении я не чувствовал, что нахожусь в несвободой среде. Для нас действительно было бы серьезной проблемой, если бы были острова свободы, или только один канал был свободным"- заявил президент Грузии.



2 марта Большая палата Верховного суда присвоила телекомпанию "Рустави 2" Кибару Халваши. Однако 3 марта на основании обращения "Рустави 2" Страсбургский суд приостановил исполнение решения Верховного суда Грузии.





Я не знаю, кто правовой владелец "Рустави 2", не знаю и того, кто ее политический владелец, но знаю, что владельцем продукции "Рустави 2", "Имеди", "Маэстро", " Кавкасиа ", и всех телекомпаний является общество - заявил президент Грузии в эфире "Время Имеди"По его словам, он не знает, когда и почему изменились владельцы "Рустави 2":"Я не принимаю участия в тяжбе по бизнес долям. Здесь разговор идет о том общем благе, которое создаете вы, телевидения"- заявил президент.По мнению Маргвелашвили, приостановление "Рустави 2" ставит под удар демократию страны."Приостановлением "Рустави 2" мы нанесем очень большой удар по грузинской демократии и международному имиджу. Оба чрезвычайно важны. "Рустави 2" зафиксировал, что это прозападный канал, и это весьма важно. Именно поэтому сенситивность в отношении "Рустави 2" возрастает"- заявил президент.Георгий Маргвелашвили вспомнил также погром телекомпании "Имеди", устроенный 7 ноября предыдущей властью:"Когда в 2007 году учинили погром в "ТелеИмеди", я сказал, что это трагический поступок Саакашвили, за который он поплатится, и так и произошло. Мы пришли в 2012 году, и сказали, что покончим с прослушиваниями, шантажом, арестами и т.д. После 2012 года мы значительно изменили подход, но свободы и демократии никогда не добиваются навсегда, поэтому нам следует постоянно быть бдительными".На вопрос журналиста, является ли "Рустави 2" единственным свободным окном в СМИ, Георгий Маргвелашвили ответил, что он свободно чувствует себя в эфирах всех телекомпаний."Ни на одном телевидении я не чувствовал, что нахожусь в несвободой среде. Для нас действительно было бы серьезной проблемой, если бы были острова свободы, или только один канал был свободным"- заявил президент Грузии.2 марта Большая палата Верховного суда присвоила телекомпанию "Рустави 2" Кибару Халваши. Однако 3 марта на основании обращения "Рустави 2" Страсбургский суд приостановил исполнение решения Верховного суда Грузии.











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