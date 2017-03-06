Пикрия Чихрадзе ответила на выпад председателя Государственной конституционной комиссии Грузии

06.03.2017 12:43 Советник президент Грузии Пикрия Чихрадзе ответила на выпад председателя Государственной конституционной комиссии Грузии Ираклия Кобахидзе против главы государства.



«Превращение конституционной комиссии в карающий орган против нежелательного для них президента, который не отвечает их вкусам, выглядит и комично и трагично. Мы были свидетелями таких нападок и ранее. Вероятность таких выпадов не исключается и в будущем. Однако мы четко знаем то, что линия, избранная президентом на защиту и укрепление этого института и демократических ценностей в нашей стране, будет неизменна»,- сказал Пикрия Чихрадзе.



Президент и глава парламента Грузии Георгий Маргвелашвили и Ираклий Кобахидзе открыто перешли на взаимную критику из-за планов правящей партии отменить прямые президентские выборы.



Президент высказал недовольство планами правящей партии, заявив о том, что Грузия «имеет дело не с существенным и глубоким пересмотром Конституции, а с решением, принятым в связи с конкретным политиком, в связи с действующим президентом».



Это заявление президента вызвало недовольство Кобахидзе, раскритиковавшего высказывания Георгия Маргвелашвили. По словам главы конституционной комиссии, мнение правящей партии может еще измениться не в пользу президента.



"Если президент Грузии продолжит делать некорректные заявления и вводить общество в заблуждение, в этом случае мы подумаем о пересмотре позиции и о том, чтобы уже в следующем году провести непрямые выборы", — сказал Кобахидзе.















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