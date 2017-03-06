Премьер-министр Грузии инициировал создание института медиаомбудсмена

06.03.2017 13:37 Правящая партия Грузии стремится улучшить ситуацию со свободой слова в стране.



Сегодня премьер-министр страны Георгий Квирикашвили выступил с инициативой создания института медиаомбудсмена.



«Мы уважаем решения, рекомендации и мнение европейских институтов, которые вносят особый вклад в демократическое развитие нашей страны. Именно так мы относимся к решению, принятому Европейским судом по правам человека по делу «Рустави 2» о принятии временных мер», -говорится в заявлении главы правительства.



В то же время премьер-министр напомнил общественности, что «власти Грузии на деле доказали верность демократическим ценностям», что, по его словам, «не раз было признано международными демократическими институтами».



«Независимость судебной власти является одним из фундаментов демократического государства и вмешательство в его деятельность и неуважение его решений, мы считаем совершенно недопустимым, также, как и – ограничение свободы слова», - отмечает премьер.



По словам Квирикашвили, Грузия ожидает поддержки от своих западных партнеров в процессе строительства государства, основанного на европейских демократических ценностях.



Глава правительства утверждает, что власти «будут всегда защищать европейские ценности» и «станут гарантом усиления демократических институтов и их независимости».



«Параллельно защите прав на собственность и независимости судебной системы, как важнейшего государственного института, не должны быть ущемлены и другие фундаментальные права.



Защита нашего главного достижения, свободы слова и выражения и медиаплюрализма, действительно, в первую очередь, является интересом нашей власти.



Поэтому никаких вопросов в связи с этим существовать не должно. Именно поэтому я выступаю с инициативой создания института медиаомбудсмена... Сегодня я хочу публично пригласить сотрудничать с нами с зарубежных, европейских медиаэкспертов и специалистов, которые уже доказали свой профессионализм», -отмечает Квирикашвили.



По словам премьер-министра, представители этого института должны осуществлять контроль над медиасредой, в том числе и ситуацию, созданную вокруг телекомпании «Рустави 2».















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