Ультиматум как самолюстрация

06.03.2017 13:38 4-летняя «словесная война» «Мечты» и Георгия Маргвелашвили на прошлой неделе переросла в ультиматум и шантаж. Спикер парламента пригрозил провести непрямые выборы президента не через 7 лет, а на следующий год, если президент Маргвелашвили продолжит делать некорректные заявления (подразумевается критика в адрес «Мечты»). Это должно стать неким наказанием для «некорректного» Маргвелашвили. Этот ультиматум Ираклия Кобахидзе поддержала почти вся «Грузинская мечта», а глава администрации президента Георгий Абашишвили ответил на истеричную критику «Мечты» с иронией: «Давайте запишем в конституции, что президент Грузии не имеет права проявлять характер, пишет газета «Резонанси».



По оценке политологов, это позорный ультиматум, когда судьба президентского института зависит от того, нравятся или нет «Грузинской мечте» заявления действующего президента. Они связывают это раздражение «Мечты» не только с критикой Маргвелашвили в адрес конституционной комиссии, но и с тем, что президент осторожно выразил поддержку «Рустави 2», первая леди Мака Чичуа появилась на акции протеста во дворе телекомпании, а глава администрации президента в полушутливой форме предложил выкупить «Рустави 2» из резервного фонда президент. Ровно 4 года назад экс-премьер Бидзина Иванишвили заявил, что Маргвелашвили после избрания на пост президента «проявил характер и принципиально другие качества», из-за чего он разорвал отношения с президентом.



Именно после этого заявления начинается критика «Грузинской мечты» в адрес Маргвелашвили почти по всем темам, в том числе по поводу руководства делегациями в заграничных визитах. Лидером этого противостояния был тогдашний премьер Ираклий Гарибашвили. После назначения Квирикашвили эта война немного приутихла, но намерение «Мечты» еще больше ограничить президентские полномочия и ввести непрямые выборы президента вновь оживило это противостояние. Угрозы со стороны Кобахидзе последовали за заявлением Маргвелашвили, в котором президент выразил поддержку «Рустави 2» и в ответ на вопрос журналиста заявил, что «в конституционной комиссии идет не содержательный и глубокий пересмотр документа, а принятие решений, связанных с конкретным политиком», - заявил Маргвелашвили, имея в виду себя.



Эти слова президента разозлили Ираклия Кобахидзе, который назвал заявление «некорректным». Он сказал, что оценка Маргвелашвили является осознанной попыткой дискредитирования конституционной комиссии и ввода общественности в заблуждение. Кобахидзе пригрозил главе государства, что «Мечта» может пересмотреть позицию и провести непрямые выборы президента не через 7 лет, а на следующий год. Вслед за Кобахидзе все члены «Мечты» стали обвинять президента в некорректности, вводе общественности в заблуждение и политической спекуляции. По словам Звиада Дзидзигури, лично он всегда выступал за проведение непрямых выборов президента в 2018 году, но то, что сейчас говорит Маргвелашвили, ничто иное как «преувеличение и дезинформирование общественности». Мамука Мдинарадзе называет спекуляцией и вводом общественности в заблуждение, будто «изменения направлены против действующего президента», так как он все равно не может избираться на третий срок. Ираклий Сесиашвили отмечает, что «заявление Маргвелашвили не только неадекватно, но и служит дискредитированию всех членов комиссии, заключает издание.















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