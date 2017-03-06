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Эстония и Грузия подписали договор о развитии культурных связей


06.03.2017   14:28
Сегодня, 6 марта, в Тбилиси министр культуры Эстонии, член Социал-демократической партии Индрек Саар и его грузинский коллега Михаил Георгадзе подписали новый договор о развитии культурных связей на период до 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве культуры Эстонии, отметив, что предыдущий трехлетний договор действовал с 2013 года и касался культуры, образования, науки, молодежной деятельности и спорта.

По словам Саара, культурные связи двух стран остаются тесными и дружественными и активно развивались за последние годы. Он отметил, что эстонская публика ждет с «большим воодушевлением» первых гастролей Национального балета Грузии на балетном фестивале в Йыхви. Министр подтвердил, что Эстония готова делиться с грузинами богатым опытом по сохранению национального культурного наследия.

В ходе двухдневного визита министр культуры Эстонии Индрек Саар встречается также с министром спорта и по делам молодежи Тариэлом Хечикашвили, руководством Национального музея Грузии и Национальной оперы.






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